Operação Funk: Policia Militar prende homem com drogas em Baixa do Meio

Final de tarde deste sábado (19) na área policial movimentado na comunidade de Baixa do Meio, a Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de tráfico de drogas, numa operação denominada por Funk.

A PM recebeu uma denuncia anônima que na casa do acusado havia um ponto de drogas, que era comercializada livremente a luz do dia, mas a noite a movimentação era bem maior. De logo os agentes foram até o local, e encontrou na porta da casa o irmão do alvo.

Com autorização a PM entrou na residência e encontrou no primeiro quarto a vitima com uma adolescente deitado numa rede, e ao ser indagado, ele negou no primeiro momento, mas no segundo momento a história mudou, após revista pessoal foi encontrado no bolso do calção, e numa caixa de óculos drogas e cocaína pronta para venda. O acusado acabou confessando o crime a autoridade policial, e recebeu voz de prisão.

Segundo o Sargente Jhonny Cruff, com ele foi aprendida drogas tipo maconha, cocaína, celular e dinheiro fracionado. Diante da situação fática delituosa, o acusado e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

