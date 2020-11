Operação Guaxinim: Policia Militar prende homem com drogas em Guamaré

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem (menor), acusado de trafico de drogas, numa operação denominada por Guaxinim.

Por volta de meio de dia, POLICIAIS MILITARES em patrulhamento neste município, realizaram abordagem a PESSOA em via pública.

Este se trata de um adolescente INFRATOR, identificado por: L.F. de S. 17 anos de idade.

De posse dele foi localizado 03 porções de substância esverdeada, provavelmente MACONHA, sendo duas pequenas e uma grande.

Sem portar documento de identificação, POLICAIS foram até o referido endereço com intuito de confirmar a identidade do INFRATOR.

No imóvel, localizado o REGISTRO DE NASCIMENTO e também informou aos policiais aonde haveria mais uma quantidade de DROGAS, a seguir exposto.

12 – porções da mesma substância, prontas para comercialização – 01 – balança – vários sacos plásticos pequenos usados costumeiramente usados para embalagem de drogas.

Ocorrência conduzida à SEDE da Guarda Municipal do município, local que foi realizado os procedimentos legais pela POLÍCIA CIVIL.

Com informações da Policia Militar

