Operação Interfone: Policia de Guamaré prende homem por roubo e receptação

Final de semana movimentado na área policial, depois várias prisões por trafico, a Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de roubo e receptação, numa operação denominada “Interfone”.

Em patrulhamento ostensivo a VTR recebeu uma informação via telefone funcional que um carro roubado em Mossoró estava transitando em direção à cidade de Guamaré.

O veículo estava sendo monitorado pela polícia, pois se tratava de um carro que foi usado num assalto em um posto de combustível na cidade em Mossoró, onde levaram varias peças de calçados e vestuários de um caminhoneiro.

De logo, os agentes caíram em campo e localizou o veículo modelo Chevrolet Ônix, placa QGR-7589, de cor branca, no distrito de Lagoa Seca, zona rural do município. O veículo estava em frente à uma residência naquela comunidade.

Ao ser questionado pela autoridade policial a quem pertencia o veículo, apareceu a uma pessoas e disse ser o responsável e alegou que utiliza para trabalhar como motorista de UBER. Disse ainda ter chegado a Guamaré com um amigo, pois iriam comemorar o aniversário da sogra deles.

O motorista do veiculo, afirmou aos agentes que foi fretado por dois homens para pegar uma mercadoria no Posto Maranata, em Mossoró. Após ouvir a versão, os agentes resolveram conduzi-los até a 5ª Delegacia Regional da Policia Civil de Macau para serem ouvidos pelo o delegado.

Na presença da autoridade policial, o acusado confirmou que levou dois homens para fazer um assalto no Posto Maranata, em Mossoró e que após o assalto deixou os homens na comunidade Malvinas, em Mossoró.

Disse ainda que o acusado deu uma carona a um homem de Mossoró até Guamaré. Segundo a PM, o carro usado no assalto foi acompanhado desde logo após o roubo pela VTR, em Mossoró, até sua chegada em Guamaré, pois a empresa proprietária do veículo ficou repassando a localização do veículo emitida pelo sinal de GPS, razão de ter feito as prisões em flagrante.

Foram apreendidos

– 1 (um) veículo Chevrolet Ônix 1.0 MT JOYE, placa QGR7589, de cor branca, RENAVAM 01174027689;

– Smartphone XIAOMI, IMEI 1 n° 861272049908513/01 e IMEI 2 n° 861272049908521/01;

– R$36,00 (trinta e seis reais), em espécie;

– Smartphone XIAOMI, IMEI 1 n° 867090046115013/98 e IMEI 2 n° 867090047415016/98

– R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em espécie;

– 6 (seis) pares de sandálias femininas (novas);

– 2 (duas) camisas masculinas (novas);

– 2 (duas) cuecas (novas).

Verificada a veracidade do roubo seguindo da recepção os PMs deram voz de prisão em flagrante. E diante da situação fática delituosa, o acusado, o carro e todo material foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Com informações da Polícia Militar

