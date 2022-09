Operação Justiça : PM prende um dos suspeitos de participar do homicídio de Gileno em Baixa do Meio

Uma operação de guerra foi montada pela policia militar na noite da ultima quarta-feira (21), denominada como Justiça, para prender os acusados do homicídio que tirou a vida do eletricista Gileno Cardoso, ocorrido na comunidade de Baixa do Meio.

A operação foi coordenada pelo o Subtenente PM Jonhny Cuiff, que contou com o apoio de vários policiais, e depois de passa a noite em claro em diligências, os agentes já tinha em posse de varias informações, e era uma questão de tempo de chegar ao alvo.

Quando o dia amanheceu os agentes conseguiu prender com êxito um homem acusado de ser um dos participantes no homicídio do eletricista Gileno Cardoso.

A ação se deu após os PMs realizarem várias diligências com intuito de localizar os suspeitos. Foram averiguadas estradas carroçáveis e possíveis rotas de fugas.

Ao fazer o patrulhamento no Assentamento Sebastião Andrade, entre a comunidade de Baixa do Meio, e a cidade de Macau, foi verificado pela equipe pedaços de um pano vermelho queimado, semelhante ao que teria sido usado no veículo utilizado no crime.

A Equipe continuou em frente e se deparou com um veículo branco com as mesmas características do usado na noite do homicídio. Dentro do carro, modelo gol de cor branca, encontrava-se apenas o motorista.

Ao ser abordado o homem, que disse morar em Macau, mas foi reconhecido como ser morador do assentamento Umarizeiro. Ele disse aos Policiais que teria recebido uma quantia de R$500,00 através de um bilhete para deixar o carro abandonado em uma praça no município de Açu.

Ao ser revistado o veículo foi encontrado um objeto utilizado no homicídio. Os Policiais também identificaram que o carro possuía queixa de roubo da Arquidiocese de Natal.

Ao acusado foi dado voz de prisão pelos crimes de Homicídio Qualificado por motivo Fútil (Art 121, Paragrafo 2º, INC ll do CPB) e Receptação Qualificada (Art 180, Paragrafo 1° do CPB). O veículo foi apreendido. Em menos de 24 horas a Policia Militar deu uma resposta a sociedade.

Segundo o Subtenente Jonhy Cruiff, “o suspeito foi conduzido a 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré para os procedimentos cabíveis. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva expedido pelo Central de Flagrantes da Comarca de Mossoró, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tipificado pelas Leis 2848, Art 121, ll e a Lei 2848, Art 180, l”. Comentou.

Com informações da Policia Militar