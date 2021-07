Operação Lobo Mau II: PM prende homem no Quilombo acusado de estupro e agressão doméstica a criança enteada

Numa operação bem sucedida denominada como “Lobo Mau” deflagrada pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito um homem acusado de estupro e agressão doméstica a criança enteada na comunidade do Quilombo, distrito de Guamaré.

A prisão aconteceu após os Policiais Militares receberem uma denúncia de que uma criança estaria sendo agredida por um homem na localidade. A vítima teria ido pedir socorro na vizinhaça.

Ao chegar à residência a equipe de Radiopatrulha acionou o Conselho Tutelar de Guamaré e a equipe do plantão social que prontamente apoiaram os Policiais durante a ocorrência.

A criança afirmou que o seu padrasto haveria batido em suas costas e apertado o seu pescoço durante as agressões. Para surpresa de todos, a criança também relatou que o suspeito estaria violentando-a há pelo menos 05 meses antes deste último fato na residência da vítima.

A criança ainda relatou aos Policiais que já tinha falado tudo a sua mãe que disse que não acreditava nos relatos da filha.

A equipe saiu em diligências a procurado do acusado e da mãe da criança e após localizado todos os envolvido foram conduzidos a 2ªDRPC de plantão em Mossoró para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar agradece a população pelas informações e solicita que continuem enviando as denúncias através do número 84-999369126 que terá sigilo total das denúncias.

Com informações da Policia Militar