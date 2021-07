Operação Lobo Mau: PM prende homem acusado de agressão contra própria esposa, enteada e filha em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “Lobo Mau” deflagrada pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito um homem acusado de agressão doméstica contra sua própria esposa, a enteada de 13 anos, e por estupro da própria filha de 09 anos de idade.

A ação se deu quando Policiais Militares da RP (Rádio Patrulha) receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria agredindo uma adolescente dentro de uma residência e teria sido contido por populares.

Ao chegar ao local do fato o suspeito foi localizado e questionado pelos atos praticados, onde negou que teria cometido o crime. Contudo, vizinhos e a própria esposa do acusado confirmaram as agressões que teriam sido contra ela e a filha que é enteada do acusado.

As vítimas disseram que o homem teria batido no rosto, na região dos seios e numa região de uma hérnia na adolescente. A mãe ao tentar defender a filha também foi lesionada na qual o homem pegando um facão teria ameaçado cortar os dedos da adolescente alegando que as duas haviam derramado sua bebida alcoólica pelo fato de sua garrafa estar pela metade.

Preso em flagrante o homem estava sendo conduzido a 5ªDRPC, em Macau, para os procedimentos cabíveis quando neste momento os Policiais receberam uma denúncia anônima de que o acusado teria abusado sexualmente de sua própria filha de 09 anos de idade.

Diante da denúncia a equipe localizou a criança que foi levada também a delegacia para ser ouvida pelo delegado. O acusado permaneceu preso e segue à disposição da justiça.

Com informações da Polícia Militar