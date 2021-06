Operação Lollinha: Homem é preso com drogas na Rua Miassaba em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “Lollinha” realizada na tarde desta sexta (04), pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de vários policias, a PM conseguiu prender com êxito dois homens por furto e tráfico de drogas.

No patrulhamento ostensivo e preventivo de rotina, a polícia militar recebeu a informação através de populares que dois homens tinham acabado praticar um assalto no mercadinho localizado no conjunto Vila Maria.

Após contato com a vítima e pegar todos os detalhes da ocorrência, os policiais saírem em diligência na tentativa de pegar os indivíduos quando encontrou com a Guarda Municipal que também tinha recebido algumas informações, e tinha localizado o primeiro acusado na saída da cidade, que de logo confessou a pratica de furto e entregou o comparsa.

Os agentes da policia militar, de posse das informações caíram em campo atrás do segundo acusado, mas quando chegaram a sua residência na Rua Rio Miassaba já encontrou apenas sua esposa, uma menor de 14 anos, onde após autorização foi feito uma revista na residência e encontrado drogas do tipo maconha e crack.

Foi perguntado a sua companheira onde seu esposo estava ela disse onde ele poderia estar, então os policiais diligenciaram até a comunidade de lagoa seca, e lograram êxito encontrado o acusado, que após ser abordado foi encontrado parte do dinheiro subtraído do mercadinho.

A autoridade policial o acusado confessou os crimes de furto e também de venda de droga. Os acusados, as drogas e o material produto do furto do mercadinho foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional da Policia Civil de Macau e apresentados ao competente delegado, Dr. Sandro Reges, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar.

