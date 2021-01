Operação Marinheiro Popeye: PM prende dois homens com drogas em Baixa do Meio

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito dois homens acusados de tráficos de drogas na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, numa operação denominada por Marinheiro Popeye.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional que havia no conjunto Raimundo Avelino uma casa, e no interior dela homens reunidos consumindo e vendendo drogas.

A denúncia ainda afirmava que havia dois homens armados no local.

Mediante informações colhidas, de imediato, em deslocamento ao local para averiguar a veracidade da DENÚNCIA.

Quando os agentes da PM chegaram à frente do referido endereço vários elementos empreenderam FUGA, pulando os muros e quintais de residências vizinhas, fugindo para dentro do matagal.

Os dois elementos que conseguiram fugir já foram identificados pela policia, um deles, está usando tornozeleira eletrônica.

Na operação, dois elementos foram detidos de posse de bolsas contendo MATERIAL ILÍCITO, a seguir exposto:

58 – porções de substância esverdeada, provavelmente maconha – 46 – pedras de substância amarelada, provavelmente crack – todas prontas para comercialização – quantia de R$ 70 reais – 01 – faca com resquícios de corte da droga – 01 – folha de papel com anotações da atividade criminosa de tráfico – 01 – balaclava de cor azul.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, “os acusados que conseguiu fugir do cerco policial já foi identificados, e será uma questão de tempo de efetuar a prisão. Dois foram presos, os acusados e todo material apreendido foi encaminhado a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau e entregue ao delegado Dr. Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

