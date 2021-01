Operação Meu Louro: PM apreende arma, drogas, e dinheiro fracionado na comunidade do Papagaio

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, apreendeu com êxito uma arma de fogo, drogas e dinheiro fracionado na comunidade do papagaio, numa operação denominada por Meu Louro.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional que havia na comunidade do Papagaio, distrito de Macau, um homem vendendo drogas livremente.

Como o local fica entre as duas cidades, a viatura de Guamaré, imediatamente foi a atender a ocorrência com intuito de localizá-lo em tempo.

Os agentes iniciaram uma intensa saturação em locais que possivelmente poderia encontrá-lo.

Ao localizar o alvo, o acusado conseguiu fugir com a chegada da viatura da PM, mas deixou no local drogas tipo cocaína, dinheiro fracionado e uma ARMA DE FOGO tipo: “GARRUNCHA” com 1 munições cal.12.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, “o acusado que conseguiu fugir do cerco policial já foi identificado, e será uma questão de tempo de efetuar a prisão. Todo material apreendido foi encaminhado a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau e entregue ao delegado Dr. Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça”. Comentou.

