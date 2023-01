Operação Meu Louro: PM recupera moto furtada em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada por ‘Meu Louro’ coordenada pelo o subtenente Jonhny Cruiff, que contou com o serviço de inteligência da PM e o apoio de vários policiais, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou em menos de 4 horas uma motocicleta que teria sido furtada em frente ao um lava jato que fica de frente a uma pousada no centro da cidade na manhã desta segunda-feira (16), em Guamaré.

A ação se deu por volta das 11h após os Policiais Militares receberem uma informação de que o veículo furtado estaria na Comunidade do Papagaio na casa de um homem já conhecido da polícia pelas práticas criminosas. O local onde a moto estava escondida deu origem ao nome da operação.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “foram iniciadas diligências para localizar o veículo. Os Policiais Militares realizaram buscas e encontrou o veículo escondido em uma residência abandonada, que fica próximo a casa do pai do homem indicado. A Equipe recuperou a moto e conduziu até a sede do Pelotão, onde a motocicleta foi devolvida ao seu proprietário. O suspeito já foi identificado e está sendo procurado pela polícia”. Comentou.

