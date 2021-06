Operação Mordaça Humana: PM prende mulher por arrancar pedaço de orelha de rival com mordidas em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “Mordaça Humana” deflagrada no ultimo final de semana pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito uma mulher acusada de arrancar pedaço de orelha de uma rival com mordida.

Tudo se deu devido uma briga entre mulheres que terminou com uma delas ferida e outra detida. A ocorrência aconteceu na comunidade do Quilombo, distrito de Guamaré.

A Polícia Militar foi acionada após uma denuncia feita por um popular. Os agentes se dirigiram até o local e encontrou uma mulher ferida na orelha.

A suposta vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo próprio companheiro, e por uma jovem por mandado do mesmo. Durante a agressão da jovem a vítima teve um pedaço da orelha arrancada por mordida.

A guarnição iniciou diligências para prender o acusado que não foi localizado. Já a jovem acusada da agressão foi encontrada, e presa em flagrante sendo encaminhada junto com a vítima para 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para os procedimentos cabíveis.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar.

