Operação Moto Boy: Policia Militar apreende simulacro de arma de fogo e moto roubada em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida denominada como “Moto Boy” deflagrada pela Policia Militar de Guamaré na tarde deste domingo (26), os agentes de segurança conseguiu apreender com êxito um uma motocicleta com queixa de roubo/furto, e um simulacro de arma de fogo que estavam de posse de um homem no Distrito de Baixa do Meio.

A ação se deu após Policiais Militares receberem, durante patrulhamento, uma denúncia de que um homem armado teria intimidado um cidadão e estaria empurrando uma motocicleta vermelha sem placa na BR-406.

Iniciada as diligências os agentes visualizaram o suspeito próximo ao Ginásio de Esportes. Durante a revista pessoal foi encontrado com o homem um simulacro artesanal arma de fogo.

Foi percebida também uma camisa laranja enrolada na motocicleta. A Guarda Civil Municipal auxiliou no transporte da motocicleta até o Destacamento Policial para consultas mais detalhadas.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, responsável pelo o 3º Pelotão de Guamaré, ele disse que “neste intervalo de tempo os Militares receberam a informação de que um roubo teria acontecido horas mais cedo, e segundo a vítima o assaltante estaria usando uma camisa laranja e estava numa moto vermelha nas mesmas características do suspeito detido. Ao ser consultado a situação do veículo foi verificada que o a numeração do motor indicava queixa de roubo/furto. Os Policiais deram voz de prisão e conduziram o acusado a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.