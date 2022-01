Operação Motoca: PM prende Moto taxista por tráfico de drogas em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “Motoca Velha” deflagrada pela Policia Militar sob o comando do Subtenente Jhonny Cruff, que contou com o apoio de vários policiais nas primeiras horas da manhã deste sábado (15), a Policia Militar conseguiu prender com êxito três homens com drogas no ponto de Moto táxi em Guamaré.

Operação

A operação se deu após os agentes de seguranças receberem uma denúncia anônima por volta das 00h, de que três pessoas estariam em frente à rodoviária da cidade comercializando drogas livremente.

Imediatamente a equipe fez diligência ao local e visualizou três homens em duas motocicletas.

Os Policiais avistaram de longe um Moto táxi já conhecido da polícia pela prática de ilícitos.

Abordagem

De logo, foi realizada a abordagem pelos os agentes e foi encontrada no bolso esquerdo deste Moto taxista, certa quantidade de uma substância análoga à cocaína.

Com o indivíduo ainda estava um saco na mão que ao ser questionado pelos policiais disse que tinha remédios dentro dele.

Mais drogas

Ao verificar o recipiente os policiais encontraram dentro de caixas de remédios mais drogas, aproximadamente 10g de uma substância análoga à cocaína; 03g de uma substância análoga ao crack; duas pedras de cor amarelada pesando aproximadamente 7g; um aparelho celular e a importância de R$52,00 em espécie.

Ao ser revistado o segundo suspeito foi encontrado uma pedra pequena de uma substância análoga ao Crack. Ao ser questionado sobre o material ilícito o homem alegou que teria comprado do Moto taxista.

Já com o terceiro suspeito nada foi encontrado.

Segundo o Subtenente Jhonny Cruff, os três acusados de tráficos de drogas receberam voz de prisão, e foram conduzidos a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau, para serem ouvidos pelo o competente delegado Sandro Régis, onde realizará os procedimentos cabíveis e ficará a disposição da justiça.