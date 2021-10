Operação Mula: PM prende homem com drogas em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida denominada como “Mula” deflagrada pela Policia Militar, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito nesta terça-feira (05), um homem acusado de trafico de drogas em Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

Por volta das 11h40 Policiais Militares receberam a denúncia anônima que um homem estaria de posse dos entorpecentes, numa parada de ônibus com destino a cidade de Guamaré.

A equipe saiu em diligência e encontrou o acusado em atitude suspeita com as características descritas.

Ao realizar a abordagem e busca pessoal, foram encontrados de imediato com o individuo uma trouxinha de uma substância análoga a Maconha.

A partir de uma busca mais detalhada foi encontrada em uma sacola dentro de um casaco contendo:

– 20 trouxinhas de uma substância análoga a maconha de aproximadamente 21g, embaladas e prontas para venda.

– 01 tablet de substância análoga a maconha de aproximadamente 63gm

– Uma quantia de R$47,50 ( Quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e o acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar