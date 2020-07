Operação Na Sola do Pé: Homens são presos pela PM por roubo, receptação e adulteração de motocicleta em Guamaré

Dois homens foram presos e duas motocicletas recuperadas pela Polícia Militar de Guamaré, na tarde desta sexta-feira (10), sob duas acusações. A primeira por crime de receptação dolosa e uso de documento falso, e a segunda por crime de receptação culposa, numa operação policial denominada “Na Sola do Pé”.

A Polícia Militar recebeu a informação que havia uma moto Honda CG de cor vermelha, com registro de roubo na cidade de Parnamirim, que estava circulando na cidade de Guamaré. O rastreador do veiculo indicava que a motocicleta se encontrava na cidade, especificamente na comunidade de ponta de salina.

De logo, os agentes caíram em campo, e localizou a moto e o condutor, que confessou a autoridade policial que tinha comprado o veiculo a outro individuo que residia no conjunto Nossa Senhora da Conceição, mas conhecido como conjunto dos 120 na comunidade de Salina da Cruz.

Quando os agentes chegaram à casa do segundo acusado, foi encontrada outra moto com em situação parecida. E após pesquisa foi constatado que os numerais de identificação veicular (NIV), de chassi e de motor, estavam adulterados.

O que chamou atenção da policia foi que os veículos tinham documentos aparentemente legais, batendo os dados com os chassis, mas tudo eram falsos. Um crime quase impossível de identificar pela especialidade.

O sargento Jhonny Cruff, responsável pelo destacamento policial de Guamaré, disse que “juntamente com os presos foram encontrados duas motos, na qual foi constatada adulteração de chassi, a troca de placa original e queixa de roubo do ciclomotor. Disse ainda que a operação teve saldo positivo, pois, além de tirar de circulação dois indivíduos praticando crimes das ruas, proporcionaram outras investigações que serão operacionalizadas pela Policia Militar na cidade. A PM está atenta às práticas criminosas referentes a roubos e furtos de veículos, bem como a adulteração de sinal identificador de veículo (clonagem) e o compromisso da POLÍCIA é com a solução desses casos e a entrega do bem à vítima,”. Concluiu Jhonny Cruff.

Diante da prisão, os acusados foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para serem ouvidos pelo o Delegado Sandro Régis, onde serão realizados os procedimentos legais pela autoridade policial, e ficarão a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar.

(Visited 126 times, 126 visits today)

Caixa antecipa saque do auxílio emergencial do terceiro lote Reflexão do Dia: Sábado, dia 11 de Julho de 2020