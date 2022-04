Operação No Sapatinho: PM de Guamaré prende homem por Tráfico de drogas em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida denominada como “No Sapatinho”, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito nesta sexta-feira (08), um homem por Tráfico de drogas no Distrito de Baixa do Meio.

A ação se deu quando os Policiais Militares visualizaram, durante patrulhamento, por volta das 10h da manhã um homem em atitude suspeita próximo ao um campo de futebol conhecido na comunidade como “Poeirão”.

Ao avistar a viatura o homem pulou num quintal de uma casa abandonada. A equipe cercou o imóvel e conseguiu deter o suspeito.

Com o indivíduo foram encontrados: 06 trouxinhas de uma substância análoga a maconha e quantia de R$60,00 (sessenta reais) em dinheiro fracionado.

Ao ser questionado sobre o material o homem confessou estar vendendo os entorpecentes, e que teria pulado o muro da casa ao se assustar com a aproximação da viatura policial.

Foi dada voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS de acordo com o Art 33 da Lei 11.343/2006.

Vale salientar que é a segunda apreensão de drogas e prisão de duas pessoas por tráfico no intervalo de uma semana no Distrito de Baixa do Meio.

Isto só é possível devido ao trabalho dedicado e patrulhamento intensivo dos nossos Policiais aliados ao planejamento operacional e ações de inteligência do Comando do 3º Pelotão.

O acusado e material apreendido foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Policia Militar