Operação o Andarilho: Policia Militar prende foragido da justiça na comunidade de Mangue Seco I

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de homicídio cometido em João Pessoa, no estado da Paraíba, numa operação denominada por Andarilho.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional que havia na comunidade de Mangue Seco I, distrito de Guamaré, uma pessoa estranha, inquieta, e sob suspeita. A viatura foi ao local e identificou o suspeito.

Após consulta via CNJ foi constatado que se tratava de um foragido da justiça. Acusado de ter cometido um crime de homicídio Art. 121, § 2º, III do CP, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Diante da prisão o acusado foi encaminhado à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o Delegado Sandro Régis, onde serão realizados os procedimentos legais pela autoridade policial.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 1 times, 1 visits today)