Operação O Gato de Botas: PM prende um homem por furto e tráfico de drogas em Guamaré

A Polícia Militar, sob o comando do Subtenente Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de furtar uma motocicleta e um celular na comunidade do Assentamento Umarizeiro, zona rural do município, numa operação denominada por O Gato de Botas.

O crime se deu quando um indivíduo furtou o veículo de uma residência nas primeiras horas do dia. O proprietário ao acordar percebeu a falta do veículo que foi informado por um popular que este se encontrava parado há uns 500m da residência.

Ao se aproximar o proprietário percebeu que um homem estava dormindo ao lado da moto. Quando questionado sobre o fato o homem negou, mas depois saiu correndo entrando na vegetação próxima.

Os Policiais Militares da RP foram acionados e chegando ao local encontraram o acusado já detido por um policial de folga e, que pertence ao Destacamento de Guamaré, que efetuou a prisão juntamente com populares.

Ao ser realizada a busca pessoal foi o encontrado no bolso da bermuda do acusado um aparelho celular que não pertencia ao acusado; já na mochila do acusado foi encontrada 25 (vinte e cinco) trouxinhas de uma substância análoga a maconha embaladas e prontas para venda.

Ainda durante a condução do acusado um homem procurou o Destacamento Policial para relatar que o mesmo indivíduo havia furtado um aparelho celular horas antes do furto da moto.

O homem e todo material aprendido e recuperado foram encaminhados para 5ª Regional da Policia Civil de Macau para os procedimentos cabíveis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar.