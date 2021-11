Operação Patrulha – I: Policia Militar apreende drogas na comunidade Morro do Judas em Guamaré

Numa patrulha bem sucedida a PM de Guamaré conseguiu prender com êxito um homem portando uma quantidade de uma substância análoga a maconha na comunidade Monte Alegre conhecida popularmente como “Morro do Judas”, distrito de Guamaré.

A ação se deu quando os Policiais Militares da Radiopatrulha abordaram dois homens em atitude suspeita durante patrulhamento de rotina na região já conhecida pelo tráfico de drogas.

Durante a busca pessoal foi encontrado com um dos indivíduos uma quantidade de maconha.

O suspeito informou aos policiais que este era usuário e convidou a equipe a ir até sua residência onde teria mais uma quantidade da substância supostamente para consumo posterior.

O Subtenente Jhonny Cruff, disse que na casa do homem a polícia encontrou uma lata de bebida alcoólica com mais uma quantidade do entorpecente em seu interior. O acusado foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar