Operação Pescador: Peixeiro cai nas garras da patrulha com drogas em Baixa do Meio

A Polícia Militar sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, conseguiu prender com êxito um homem com drogas na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, numa operação denominada pela PM por Pescador.

A PM recebeu uma denuncia anônima via telefone funcional que no distrito de Baixa do Meio, havia um foragido da justiça, o qual seria um homem branco, de estatura mediana, e com tatuagem de duende no braço, sendo conhecido por “Peixeiro”.

Diante das informações recebidas, os agentes saíram em diligências em busca de localizar o foragido. Quando por volta das 15 horas da tarde deste domingo (25), na Rua João Pessoa, distrito de Baixa do Meio, do lado de Pedro Avelino, a guarnição conseguiu visualizou um homem com a característica informada.

O acusado ao avistar os policiais saiu correndo em fuga para não ser detido, entrou numa residência, e tentou fugir pelos fundos do imóvel. O local estava todo cercado pelos os agentes de segurança, e quando tentou pular o muro caiu nas garras da patrulha.

Contra o acusado havia de fato um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ceará-mirim. Após ser capturado e sendo conduzido até sua residência, foi encontrado no interior do imóvel várias pedras de crack em cima da mesa da cozinha.

Questionado se havia mais drogas na casa, o acusado negou no primeiro momento, mas após os agentes fazer uma busca minuciosa na residência, foi encontrado no recipiente de mantimentos do armário da cozinha, um tablete de maconha, sacos de dindin, uma caixa contendo três lâminas e dinheiro fracionado.

No segundo momento, sem alternativas, o acusado resolveu confessar ser o proprietário de todo o entorpecente encontrado. Ele assumiu diante da autoridade policial que estava vendendo drogas em Baixa do Meio, há aproximadamente dois meses.

O homem preso e todo material aprendidos foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

