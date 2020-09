Operação Praga do Egito: Policia Militar de Guamaré prende casal com drogas e arma de fogo

A Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um casal e um homem acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e produtos nocivos à saúde (loló), numa operação denominada “Praga do Egito”

A PM vinha recebendo denúncias do casal por tráfico de drogas, e na tarde desta segunda-feira (21), os agentes receberam a informação através do telefone funcional da policia que no Papagaio, distrito de Macau, o casal se encontrava com material ilícito, drogas e arma de fogo.

A denúncia ainda dava de conta que a droga e um material nocivo à saúde (loló), ficava escondida em uma residência na comunidade do papagaio, onde funcionava uma venda de drogas e entorpecentes, e que abastecia pontos de vendas em Guamaré.

De imediato, a equipe policial se deslocou ao local para averiguar a veracidade da denúncia.

No local, foi detido um casal residente naquele imóvel, identificados pelos agentes e já conhecidos na área policial. Outro homem foi preso na cidade de Macau. Nos locais foram localizados os seguintes materiais ilícitos:

Na casa do casal: Droga tipo cocaína, celular, dinheiro fracionado, moto, uma arma de fogo calibre 32 com sete munições, sacos de dindin para embalagem da droga, frascos de vidro da substância de clorofórmios com material nocivo a saúde (loló), álcool 92″, vários fracos para acondicionar o loló, vários frascos com a substância loló,

Na casa com o outro homem identificado como o fornecedor de loló para região: vários frascos com substância nocivo a saúde (loló), litros de álcool 92″, vários frascos, tampas e bicos conta gotas utilizados para venda do loló, 01 celular Samsung, dinheiro fracionado, veículo Ônix.

Diante da situação fática delituosa, os acusados e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para serem ouvidos pelo o competente Delegado Dr Sandro Régis, e ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar de Guamaré no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade é preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

