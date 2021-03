Operação Raio e Trovão: PM prende dois foragidos da justiça em Guamaré

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, conseguiu prender com êxito dois homens foragidos da justiça em Guamaré, numa operação denominada pela PM por Raio e Trovão.

Primeira Prisão

Os agentes da PM faziam patrulhamento ostensivo na cidade para dar atendimento as determinações do Comandante da 1ª CIPM, no sentido de cumprir o toque de recolher publicado no Decreto Estadual nº 30.388 de 05 de março de 2021.

Quando na Orla da praia do rio Aratuá foi realizado uma abordagem em algumas pessoas no intuito de orientar a retornarem as suas residências.

Ao verificar a documentação de todos foi constatado que contra um dos indivíduos que ali estavam existia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NATAL pelo crime tipificado no Art. 121, § 2º, IV;II do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão.

Segundo Prisão

Os agentes da Policia Militar participavam da Operação Pacto Pela Vida, na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, quando receberam informações que na Rua Dom Pedro Segundo tinha um foragido da justiça e estava sentado em frente à residência de número 05.

De posse da informação os policiais diligenciaram até o local, onde foi localizado e realizado a abordagem ao suspeito.

De posse dos documentos do suspeito foi confirmado a veracidade da informação, constando contra o acusado um mandado de prisão em aberto expedido pela 1a VARA DA COMARCA DE JOÃO CÂMARA pelo crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006( Lei de Tóxicos).

Os foragidos foram presos e encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser apresentado e ouvido pelo o competente delegado Sandro Régis, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

