Operação Resposta II: PM prende dois homens acusados de assaltos e apreende arma de fogo em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada como “Resposta II” deflagrada pela Policia Militar, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM de Guamaré conseguiu prender com êxito na noite desta quarta-feira (20), dois homens acusados de cometimentos de assaltos na cidade, e com eles foi apreendida uma arma de fogo.

Operação

Segundo a PM, Por volta das 20 horas durante o patrulhamento na RN-401, no distrito de Salina da Cruz, a equipe se deparou com uma motocicleta com mesmo modelo e características de veículo utilizado em crimes de roubo cometidos no domingo dia 17 de outubro.

De imediato, prosseguiu com a ABORDAGEM POLICIAL a dois ocupantes, um maior de idade e um adolescente.

O maior de idade portava ilegalmente uma arma de fogo tipo: RV de marca: ROSSI, INOX, capacidade para 05 munições e totalmente municiado, entre elas, 02 percutidas, n° da arma: AA 20617;

De pronto, foi reconhecido como autor dos CRIMES DE ROUBO ocorridos no ultimo domingo. Já o adolescente, que não estava nos ROUBOS do DOMINGO, responderá o atual ato infracional;

Realizada consulta da MOTOCICLETA, mesmo estando sem as PLACAS, pelo chassi consta REGISTRO DE ROUBO/FURTO acontecido em IPANGUAÇU-RN.

Consultadas as vítimas do DOMINGO, e também de pronto, o reconheceram como sendo o autor dos assaltos.

Material apreendido:

01 – arma de fogo tipo RV, já descrito acima;

02 – SMARTPHONES, sendo um SAMSUNG e um LENOVO;

01 – HONDA BROS 160cc de cor: PRETA e de “placa original”: QGG 5730;

Diante da situação fática delituosa, a ocorrência foi conduzida à DELEGACIA DE PLANTÃO DE MOSSORÓ para procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar