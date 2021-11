Operação Resposta III: PM recupera e apreende arma de fogo usada no assalto em Baixa do Meio

Numa operação conjunta bem sucedida denominada como “Resposta III” deflagrada pela Policia Militar e Guarda Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (25), os agentes de segurança conseguiu apreender com êxito uma arma fogo.

O revólver Calibre 38 foi recuperado do ultimo confronto entre policiais e bandidos na comunidade de Baixa do Meio.

A operação é mais uma ação em reposta da PM e GM aos últimos assaltos ocorridos no distrito.

Segundo o Subtenente PM Jhonny Cruff, ele disse que “a polícia militar recebeu uma informação via telefone funcional, que um cidadão estava vendendo uma arma de fogo, e que essa arma ele tinha achado próximo ao local onde houve o confronto entre policiais e bandidos no dia do assalto”. Disse ainda que “a PM e GMs estão nas ruas para garantir a segurança que a população precisa”. Comentou.

Diante das informações, os agentes caíram em campo e conseguiu localizar o individuo. No primeiro momento ele confessou que tinha encontrado a arma no chão próximo onde houve o tiroteio

A arma foi aprendida e encaminhada a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, onde será apresentada ao delegado competente, e ficará a disposição da justiça.

Com informações da Policia Militar