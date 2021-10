Operação Resposta: PM apreende drogas e armas em Diogo Lopes

Numa operação bem sucedida denominada como “Resposta” deflagrada pela Policia Militar, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM de Guamaré conseguiu apreender com êxito nesta segunda-feira (18), drogas e armas em Diogo Lopes, distrito de Macau.

A ação da PM foi em resposta ao cometimento de CRIME DE ROUBO ocorridos em Guamaré, e informações dão conta que os criminosos possivelmente sejam de DIOGO LOPES, local onde foi realizado intenso patrulhamento naquele distrito.

Durante o patrulhamento, mas precisamente em “SERTÃOZINHO”, elementos ao visualizarem a equipe, empreenderam fuga a pé pela área de DUNAS e deixaram para trás, o MATERIAL ILÍCITO, a seguir exposto:

01 – RV TAURUS oxidado calibre 38, capacidade para 06 munições, totalmente municiado, n°: AR 490330;

01 – RV TAURUS oxidado calibre 38, capacidade para 06 munições, totalmente municiado, n°: KG 467791;

01 – balança de precisão;

02 – porções de substância amarelada, provavelmente CRACK, peso aprox: 60 gramas;

01 – SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 8 de cor preta;

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento de Guamaré, ele disse que o celular apreendido abrirá outra linha de investigação, e será uma questão de tempo de prender todos os envolvidos nestes assaltos.

Disse ainda que todo material apreendido pela PM foram encaminhados a 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para os procedimentos de praxe.

