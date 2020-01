Operação Resposta: Policia Militar prende acusado de tráfico e homicídio em Baixa do Meio

A Polícia Militar de Guamaré prendeu com êxito na tarde desta sexta-feira (10) um homem acusado de tráfico e homicídio na comunidade de Baixa do Meio. O crime foi cometido a pauladas no dia 03 de janeiro de 2019, a vitíma ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu os ferimentos e foi a óbito no hospital.

A PM tinha também informações que o acusado traficava na comunidade, e costumada ameaçar seus desafetos quando era desapontado. Após ser preso e questionado pelos os agentes diante das investigações, o acusado confessou que traficava e indicou a autoridade policial o local onde estava a droga, além de ter assumido o crime cometido no inicio do ano, mas disse que não agiu sozinho, teve ajuda de um colega.

No local, a polícia encontrou os entorpecentes tipos maconha, crack, cocaína, e dinheiro fracionado. O sargento Jhonny Cruff, classificou como excelente o trabalho investigativo e o resultado realizado pelos os agentes, e afirmou que o material apreendido abrirá várias frentes para serem investigados, e garantiu que mais pessoas ligadas ao acusado serão presas em tempo, porque em Guamaré tem policia nas ruas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Concluiu

O acusado com todo o material aprendido foi encaminhado a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau para ser ouvido pelo competente delegado Dr. Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Com informações da Policia Militar

(Visited 343 times, 343 visits today)

Operação Verdade: Policia Militar aprende arma de fogo e drogas em Baixa do Meio Ex-prefeito Hélio Willamy faz aniversário hoje