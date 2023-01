Operação Romeu e Julieta: PM prende casal suspeito de tráfico de drogas em Guamaré

Numa operação bem sucedida denominada por ‘Romeu e Julieta’, coordenada pelo o Subtenente Jonhny Cruiff, com apoio de vários policiais, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito na manhã desta quarta-feira (11), um casal suspeito de tráfico de drogas no centro da cidade de Guamaré.

A ação se deu por volta das 7h40 da manhã quando os Policiais Militares receberem uma denúncia anônima via telefone funcional, que um casal estaria comercializando drogas. Segundo informações o homem teria ido à cidade de Macau trazer mais entorpecentes.

A equipe fez diligência na tentativa de localizar o suspeito quando visualizou na RN 401 o indivíduo numa motocicleta modelo Honda Biz, próximo ao Conjunto Paulo Bento. Ao perceber a presença Policial o homem empreendeu fuga, sendo realizado um acompanhamento tático encerrado na Rua Enfermeira Valdívia, aonde o suspeito foi detido.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “com o indivíduo encontrava-se 02 envelopes com 08 gramas de uma substância análoga a cocaína prontas para venda além de 12 embalagens prontas para colocar mais entorpecentes. Devido não portar nenhum documento os Policiais foram até a sua residência. Chegando lá o homem informou que possuía mais substancias dentro de casa”.

Disse ainda que “os PMs entraram e conforme informações do suspeito encontraram mais entorpecentes dentro de uma gaveta em um móvel no quarto da mulher, sendo um aproximadamente 75 gramas de uma substância análoga a maconha. Foi dado voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (Lei 11.343/2006.). O casal foi conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar