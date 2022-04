Operação Rosa Ferida: PM prende mulher por querer atear fogo em companheira

O 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, prendeu na noite da ultima quinta-feira (07) uma mulher acusada de Violência Doméstica contra sua companheira no Distrito de Baixa do Meio, numa operação denominada “Rosa Ferida”.

A ação se deu após os Policiais Militares receberem por volta das 19h40 uma denúncia de que um casal homoafetivo estaria possivelmente em se agredindo dentro de uma residência.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff “ao chegar próximo à casa das envolvidas os agentes escutaram gritos de socorro vindos do interior do imóvel. Um dos policiais ao subir no muro visualizou a companheira da vítima arremessando objetos e cadeiras contra a porta da residência com intuito de quebrá-la a fim de entrar no imóvel para agredir a companheira”. Comentou.

Disse ainda que “agressora bastante alterada e visivelmente alcoólizada também proferia palavras de baixo calão contra a vítima. Diante da situação fatídica a Equipe Policial conseguiu entrar no terreno e conter a acusada que afirmou a Equipe que se eles não tivessem intervido iria incendiar a casa com a companheira dentro”.

Após estar mais calma a mulher agressora pediu aos Militares que a conduzisse a Delegacia, pois temia o seu próprio comportamento quando ingeria bebidas alcoólicas.

As envolvidas foram conduzidas para a 3° Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Mossoró para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Polícia Militar