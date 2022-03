Operação Sentinela: PM prende três homens acusados de homicídio em Salina da Cruz

Numa operação bem sucedida coordenada pelo Subtenente da PM Jhonny Cruiff, que contou com apoio de vários policiais, denominada como “Sentinela”, a Polícia Militar de Guamaré prendeu em flagrante na madrugada de hoje (08), na comunidade de Salina da Cruz, três homens acusados de praticarem um homicídio com arma branca.

A ação se deu após a polícia receber via telefone funcional do plantão, uma denúncia de que um homem teria sido esfaqueado durante uma briga.

Especificamente na praça de esportes na comunidade de Salina da Cruz, próximo à rampa de Skate.

A VTR da PM estava em patrulhamento ostensivo e preventivo nas ruas da cidade pela madrugada, quando recebeu de populares a ligação.

Ao chegar ao local de logo visualizou a ambulância que socorria a vítima.

Feita uma aproximação para detalhes do ocorrido, foi percebido que o homem esfaqueado já estava inconsciente.

A vítima era acompanhada por uma adolescente, com quem estava tendo um relacionamento, e seria ex-companheira do acusado.

Segundo a jovem relatou a PM, que o casal estaria na casa dela quando dois rapazes amigos da vítima teriam ido à residência, informando que algumas pessoas queriam conhecê-lo na praça.

A adolescente ainda teria tentado impedir que o homem fosse, mas ele decidiu ir, e ela o acompanhou.

Na praça estava o ex-namorado que iniciou uma discussão com a vítima.

Os dois entraram em luta corporal e durante a briga, o acusado desferiu três facadas sendo uma no ombro, uma na coxa e uma nas costas.

Após o crime os três envolvidos fugiram do local para a residência do acusado que logo foi localizada pela Polícia Militar.

Ao se aproximar da casa os agentes perceberam que os indivíduos tentaram fugir pulando os muros dos quintais vizinhos, mas a área estava toda cercada por policiais.

Houve correria, e a equipe conseguiu deter dois suspeitos escondidos.

Segundo o Subtenente Jhonny Cruiff, “a dupla confessou participação e informou aos Policiais que o outro acusado estaria dentro de uma residência. Diante da situação de flagrante os PMs adentraram no imóvel realizando uma busca pelo suspeito. Foi verificado que um dos quartos estava com a porta trancada. Os Policiais entraram no quarto e perceberam que o guarda roupas estava com a porta entreaberta, e lá os agentes encontraram o homem escondido. Foi dada voz de prisão, e todos os envolvidos foram conduzidos a 2ªDRPC em Mossoró para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

O subtenente da PM disse ainda que “Algo a se evidenciar é que por estar próximo do plantão ser encerrado a autoridade policial se negou a receber o flagrante e a equipe teve que se deslocar a 5ªDRPC em Macau para tentar fazer o procedimento, o e entrega dos acusados percorrendo num total um trajeto de mais de 342 km para apresentação do flagrante: Guamaré – Mossoró – Macau – Guamaré”. Finalizou.

Segundo informações da PM, a vítima e acusados já possuem passagens pela polícia.

Com Informações da Polícia Militar

Nota do Blog

Antes de concluir a matéria, o portal foi informado pela PM que o flagrante está sendo feito na 5ª Regional da Polícia Civil em Macau.