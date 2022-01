Operação The Flash: PM identifica e prende homem acusado em tentativa de homicídio em Guamaré

Em uma resposta rápida e eficaz para toda população guamareense, a Polícia Militar, identificou e prendeu um homem acusado de efetuar os disparos em tentativa de homicídio ocorrida nas primeiras horas deste domingo (23), na comunidade de Salina da Cruz, distrito de Guamaré numa operação denominada por The Flash.

A prisão do primeiro acusado aconteceu em menos de 40 minutos após a ocorrência.

O segundo acusado se encontra foragido, mas segundo a polícia já foi identificado pela PM.

A ação se deu quando os Policiais Militares durante patrulhamento receberam a denúncia via telefone funcional que um homem estaria baleado próximo ao posto de gasolina da comunidade, localizado as margens da RN 221.

Chegando ao local, populares informaram aos agentes que a vítima havia sido socorrida ao Hospital Manoel Lucas de Miranda, em estado grave.

No hospital, a vítima informou aos Policiais que dois homens em uma motocicleta teriam efetuado vários disparos de revólver, que um dos tiros atingiu seu braço, e que o piloto da motocicleta seria seu ex-cunhado.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff, responsável pelo 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, “Os PMs iniciaram diligências para encontrar o suspeito, quando foi avistada no conjunto Nossa Senhora da Conceição, mas conhecido por conjunto dos 120, uma motocicleta com as mesmas características descritas, sendo um veículo de cor roxa com jantes esportivas. Ao abordar o suspeito o homem confessou o crime e indicou a residência do segundo envolvido do crime na comunidade do Quilombo. Os agentes se diligenciaram ao local, mas o segundo acusado não foi localizado. Na residência do suspeito foram encontrados dois capacetes usados no crime. Foi dada voz de prisão pelo crime de TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 CAPUT DO CPB)”. Comentou.

O acusado foi preso e conduzido juntamente com o material para a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis. A PM continua em diligência na tentativa de prender o segundo acusado.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, ligando para PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar de Guamaré