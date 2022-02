Operação Torre de Babel: PM prende acusado de vender drogas no cartão de crédito em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida coordenada pelo Subtenente Jhonny Cruff, que contou com apoio de vários policiais, denominada como “Torre de Babel”, a Polícia Militar de Guamaré prendeu no final da tarde desta terça-feira (15), na comunidade de Baixa do Meio, um homem acusado de Tráfico de Drogas na região.

A ação se deu quando durante patrulhamento os Policiais Militares da Radio patrulha visualizaram um homem em atitude suspeita trafegando em uma rua.

Ao realizar a abordagem foi encontrado com o indivíduo uma certa quantidade de drogas, dinheiro, máquina de cartão e celulares.

Com acusado estavam:

– 03 trouxinhas de uma substância análoga a maconha;

– 03 pedrinhas de uma substância análoga ao crack;

– R$399,00 reais em espécie;

– Vários saquinhos para embalagens;

– 02 Smartphones;

– 01 máquina de cartão de crédito;

O suspeito confessou estar vendendo os entorpecentes, e disse aos Policiais que havia recebido as Drogas em Macau.

Segundo o Subtenente da PM Jhonny Cruff “algo curioso é que acusado ainda falou aos policiais que estaria facilitando as vendas utilizando uma máquina de cartão de crédito para os usuários acrescentado alguns juros no valor do produto. Foi dada voz de prisão pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (ART 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006)”. Comentou.

O acusado foi conduzido juntamente com o material para a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar