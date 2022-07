Operação Touro Brabo: PM prende homem com drogas e apreende arma de fogo em Alto do Rodrigues

Numa operação bem sucedida coordenada pelo Subtenente PM – Jailson Moura, que contou com o apoio de varias policiais, a PM prendeu com êxito um homem acusado de tráfico, e apreendeu uma arma de fogo calibre 45 numa operação denominada “Touro Brado” na cidade de Alto do Rodrigues.

Operação Policial

Segundo o Subtenente, “na noite desta segunda-feira (11), por volta das 21h30min durante um patrulhamento pelas ruas da cidade, especificamente na Rua Beira Rio, equipes da PM abordou uma moto modelo Titan 150 de cor branca e de placa OGE-5748”.

Material aprendido

Disse ainda que “o condutor de 28 anos foi abordado pelos os agentes, e após algumas perguntas e uma revista minuciosa, foi encontrada com ele os seguintes materiais: 1 PISTOLA SEM NUMERAÇÃO CALIBRE 45 – 5 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE – 6 PORÇÕES PEQUENAS DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA À MACONHA – 1 PORÇÃO PEQUENA DE UMA SUBSTÂNCIA AMARELADA ANÁLOGA À CRACK – A QUANTIA DE R$ 45,00 reais – 1 CELULAR SANSUNG PRETO – 1 MOTO TITAN 150 BRANCA – 1 BOLSA PRETA, ONDE O MATERIAL ILÍCITO ESTAVA CONTIDO”. Comentou.

Programa Hórus

Essa operação faz parte da HÓRUS do programa V.I.G.I.A. da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).Diante da situação fática delituosa, ocorrência conduzida à CENTRAL DE FLAGRANTES em Macau para procedimentos legais.

Investigação

Perguntado a autoridade policial sobre o nome da operação “Touro Brabo”, o Subtenente Jaison Moura disse que se trata do nome da Rua do acusado, Beira Rio, mas conhecida na cidade como Rua do Touro, o alvo já era investigado pela equipe de inteligência da PM.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99919-7905 – 981219220, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar