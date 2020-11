Operação Touro Brabo: PM prende quatro suspeitos e aprende arma de fogo e drogas em Baixa do Meio

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, mas conhecido por Mestre dos Magos, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito três homens e um adolescente acusados de tráficos de drogas na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, numa operação denominada por Touro Brabo.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via telefone funcional que havia na comunidade quatro homens vendendo drogas livremente, sem qualquer medo de ser incomodado.

A denúncia afirmava que um dos homens do grupo andava armado com uma arma de fogo na cintura, e participou do ultimo evento político armado.

Imediatamente, com intuito de localizá-lo, foi iniciada uma intensa saturação na comunidade em locais que possivelmente poderia encontrá-lo.

Mediante informações, a PM chegou a uma residência na primeira Rua do Conjunto Raimundo Avelino, onde haveria vários elementos reunidos.

No local, todos foram “abordados” e em busca pessoal, um adolescente portava uma ARMA DE FOGO tipo: “GARRUNCHA” com 2 munições cal.32 “deflagradas”.

Um dos acusados assumiu ser dono da arma, e após consulta, a PM verificou que o acusado era foragido com mandato de prisão em aberto.

Diante da situação de flagrante, na residência também foi localizado também material ilícito, a saber, exposto.

10 – pedras pequenas prontas para comercialização e 01 pedra grande de substância amarelada, provavelmente CRACK; 01 – porção de substância esverdeada, provavelmente MACONHA; 01 – balança de precisão e uma quantia de R$ 1.277 reais.

Diante da prisão os acusados e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o Delegado Sandro Régis, onde serão realizados os procedimentos legais pela autoridade policial.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar