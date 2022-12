Operação Trio Parada Dura: Policia Militar prende três homens acusados de furto em marcadinho em Salina da Cruz

Numa operação bem sucedida denominada como ‘Trio Parada Dura’, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, coordenado pelo o Subtenente Jonhny Cruiff, com apoio de vários policiais, conseguiram prender com êxito nesta quarta-feira (30), um trio suspeito de ter arrombado um mercadinho na madrugada na comunidade de Salina da Cruz, segundo maior distrito de Guamaré.

A operação policial durou o dia todo em busca de prender os acusados, e resultou na prisão dos suspeitos que conseguiram levar do estabelecimento comercial, aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em mercadorias.

A ação se deu após os PM receber uma denúncia via telefone funcional de um furto ocorrido no mercado por volta de 01:h30 da manhã. Uma das informações dava-se de conta que os suspeitos teriam transportados os produtos num gol vermelho.

Neste momento foram iniciadas diligências pelos os agentes no intuito de localizar o veículo. Denúncias informaram que existia um automóvel com as mesmas características transitando no Conjunto Salina da Cruz.

Segundo informações o carro estaria numa rua próxima a uma oficina, e seria pertencente a um homem já conhecido da polícia pela prática de crimes. A equipe esteve no local e conversou com o suspeito. O homem confessou o crime e mostrou que o veículo estava na garagem.

O indivíduo ainda indicou outros dois envolvidos e disse que teria deixado os produtos furtados no Canto do Amaro em Guamaré, e no Canto do Papagaio em Macau. A partir dai, iniciaram-se diligências pra localizar os outros suspeitos.

Um segundo indivíduo foi localizado no Conjunto Paulo Bento, e na sua residência estavam parte dos produtos. Este confessou participação no crime e indicou que o restante do material estaria na casa do terceiro suspeito na Localidade do Papagaio, Macau.

A equipe fez diligência na região e localizou o suspeito. O homem confessou o crime e disse que os produtos do crime foram divididos em três partes, e que teria ficado com a parte das bebidas, tendo as ingeridos com amigos possivelmente em comemoração ao crime.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff, “foi dada voz de prisão pelo crime de FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ( ART 155, Paragrafo 4°, INC I do CPB) o trio conduzido a 5ªDRPC em Macau para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

A polícia Militar de Guamaré está sempre atenta a qualquer que seja a denuncia e a qualquer hora, 24 horas por dia. Em grupos e em pontos base, os agentes estão atentos a qualquer ocorrência, intensificando o trabalho investigativo e o patrulhamento preventivo e ostensivo, para garantir e manter a sensação de segurança a cada cidadão de bem.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar