Operação Vai que Cola: PM apreende simulacro artesanal de arma de fogo em Salina da Cruz

Numa operação bem sucedida denominada como “Vai que Cola” deflagrada pela Policia Militar de Guamaré, sobre o comando do Subtenente Jonny Cruff, com apoio de policias, a PM conseguiu prender com êxito um homem acusado de possuir um simulacro de arma de fogo na comunidade de Salina da Cruz, zona rural do município de Guamaré.

A apreensão se deu após os Policiais Militares receberem a denúncia de que um homem já conhecido por práticas criminosas de furtos haveria realizado um arrombamento em um bar de onde teria furtado mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em mercadoria dentre elas bebidas, perfumes e outros produtos.

A RP07 saiu em diligência e conseguiu localizar o suspeito, mediante acusação da vítima, este negou o crime e convidou os Policiais a sua casa para comprovar que não teria cometido o fato.

A equipe aceitou o convite e foi até a residência do homem, onde no primeiro momento não sendo encontrada a mercadoria na sua residência; contudo chamou a atenção dos Policiais a existência de um simulacro artesanal de arma de fogo, muito comum na prática do crime de delitos.

O homem foi detido e conduzido a 5ªDRPC para os procedimentos cabíveis.

Com informações da Policia Militar