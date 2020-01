Operação Verdade: Policia Militar aprende arma de fogo e drogas em Baixa do Meio

Uma operação batizada como “Verdade”, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com o apoio de vários policiais do destacamento, a Polícia Militar de Guamaré, prendeu com êxito um homem com arma de fogo, drogas, tipo maconha, crack, cocaína, balança de precisão e dinheiro fracionado, após um patrulhamento de rotina na comunidade de Baixa do Meio.

Segundo a PM, na tarde desta sexta-feira (10), a guarnição realizava o patrulhamento ostensivo, quando os agentes se depararam com um homem em atitude suspeita, de logo os PMs resolveram fazer a abordagem e perceberam que ele ficou nervoso, e como já havia denuncia do acusado por tráfico, após ser questionado pelos os PMs, o homem acabou confessando e afirmando onde estava a droga, indicando aos agentes a casa de um colega.

Os PMs foram até o local indicado pelo o homem preso, e após uma revista minuciosa na casa, foi encontrado todo material ilícito enterrado no quintal, e por trás de uma cadeira de balança, foi achado a arma de fogo, calibre 22.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, há varias denuncias na delegacia que o homem identificado traficava na comunidade de Baixa do Meio, e tinha alguns comparsas a sua disposição. Disse ainda que a prisão feita hoje abriu uma linha de investigação para que a PM coloque outros traficantes atrás das grades, e garantiu que a policia militar continuará dando segurança a população de Baixa do Meio, com o patrulhamento ostensivo e preventivo. Concluiu.

O acusado com todo o material aprendido foi encaminhado a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau para ser ouvido pelo competente delegado Dr. Sandro Regis, e ficará a disposição da justiça.

Com informações da Policia Militar

