Operação Viagem de Busão: PM prende homem com drogas em Baixa do Meio

Numa operação bem sucedida denominada como “Viagem de Busão”, o 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, sub o comando do Subtenente PM Jonhny Cruiff, a PM prendeu na ultima sexta-feira (22) com êxito, um homem e apreendeu drogas em Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

A ação se deu quando por volta das 17h quando os agentes visualizaram durante patrulhamento um homem em atitude suspeita, próximo Campo de Futebol.

O indivíduo demonstrou bastante nervosismo ao avistar a viatura. Visivelmente inquieto, ele não conseguiu esconder algo que havia de errado.

Durante a abordagem foi encontrado com o suspeito, 7 pedras de uma substância análoga ao crack e R$ 30,00 ( trinta reais) em espécie.

O indivíduo assumiu e disse a autoridade policial que estaria traficando no local.

O homem relatou aos Policiais que comprou os entorpecentes na cidade de Parnamirim, e estaria há alguns dias em Baixa do Meio.

Disse ainda que estava vendendo as drogas para conseguir dinheiro para voltar para Natal.

Segundo o Subtenente PM Jonhny Cruiff, “o acusado foi preso em flagrante pelo CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS de acordo com o Art 33 da Lei 11.343/2006. O acusado e o material aprendido foram encaminhados a 5ª Regional da Polícia Civil de Macau, onde será apresentado ao competente delegado Sandro Reges, para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da polícia militar