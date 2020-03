Operação Vírus: Policia Militar prende casal com drogas em Guamaré

A Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um casal com drogas numa operação denominada por Vírus.

A PM recebeu uma denúncia anónima via telefone funcional, de que na Rua Luiz Virgílio de Brito, por trás do hospital, funcionaria um ponto de venda de drogas, e um casal era quem estava traficando no local, mas também eles vendiam via aplicativo de celular.

Os agentes se deslocaram junto ao endereço dos conduzidos, chegando ao local com a informação que naquele ressinto havia droga escondida, e intenso movimento na compra de entorpecentes, os PMs se depararam com os acusados que no primeiro momento negaram.

Com autorização a polícia adentrou no interior da residência. Os agentes insistiram e novamente indagaram o casal onde estava à droga escondida naquela casa, de logo, o casal não se relutou, e respondeu que ali realmente havia drogas, e indicou a autoridade policial onde estava escondida dentro de uma cômoda.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, foram apreendias drogas tipo cocaína, uma chave de veiculo, celular, e dinheiro fracionado. Diante da situação fática delituosa, o casal, e material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para serem ouvidos, e realizados os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 200 times, 200 visits today)

Dedé de Hélia quebra o silêncio e responde aos ataques e acusações sofridos feitos pela oposição Prefeitura de Guamaré melhora estrada de acesso às comunidades de Mangue Seco I e II, e Lagoa Doce