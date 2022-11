Uma picanha de R$ 200 bilhões para os Brasileiros

O povo brasileiro começa a calcular o tamanho do prejuízo do resultado das eleições deste ano. As notícias no cenário econômico não são nada animadoras.

O futuro governo está negociando com o Congresso um rombo de R$ 200 bilhões no orçamento 2023. O presidente eleito Lula já começa a dar sinais de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio fiscal.

A medida deve aumentar ainda mais a dívida pública, aumentar a inflação e desvalorizar o real. Uma conta cara que o povo brasileiro vai ter que pagar, calado, com risco de censura por parte do STF.

Outra bomba que vai pegar o brasileiro de surpresa será o salário mínimo. Segundo Wellington Dias, esse “aumento” será de 1,4% sobre a inflação. Isso significa que Lula irá propor algo em torno de R$1.320. A promessa de Bolsonaro era R$1.400.

O PT enganou a população com a “picanha e cervejinha”. Blog Ismael Souza