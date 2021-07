Oportunidade: Correios leiloam 90 motocicletas em Natal

Os Correios promovem entre 19 e 21 de julho um leilão de 90 motocicletas consideradas inservíveis ou obsoletas às atividades da estatal.

Do total de motos, 38 são do modelo Suzuki Intruder 125 CE. As outras 52 são modelo Honda CG 125 CARGO KS.

Os lotes podem ser visitados no bairro de Lagoa Nova. As visitas devem ser agendadas pelos telefones (84) 3220-2586/3673-6070.

O leilão será online e, para participar, seja pessoa física ou jurídica, é necessário se cadastrar e encaminhar proposta pela plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil.

O edital com a descrição dos lotes e demais informações também está disponível no site, consultando pelo número da licitação 859543.

Serviço

O quê: Leilão de 90 motocicletas dos Correios – Alienação de 38 motocicletas modelo Suzuki Intruder 125 CE e 52 motocicletas modelo Honda CG 125 Cargo KS.

Endereço para visita aos bens: Rua Lauro Medeiros, 1854, Lagoa Nova, Natal/RN.

Telefone para agendamentos: (84) 3673-6070 / 3220-2586

Datas e horários da licitação eletrônica:

– Lotes 01 a 20 – 19 de julho, às 10h;

– Lotes 21 a 41 – 19 de julho, às 15h;

– Lotes 42 a 62 – 20 de julho, às 10h;

– Lotes 63 a 78 – 20 de julho, às 15h;

– Lotes 79 a 90 – 21 de julho, às 10h.