Empresa JM seleciona Gerente Operacional/Vendas para contratação imediata no posto Guamaré

Os interessados ao cargo deverão nos enviar um vídeo de no mínimo 2 minutos no máximo 5 com os seguintes pontos:

– Apresentação pessoal e profissional

– Responda a pergunta: “Se você for contratado para a vaga de gerente do Posto Guamaré JM, qual seria sua contribuição gerencial e comercial para a empresa?”

Enviar vídeo para o nosso whatsapp: (84) 9 9987-9836

Habilidades para o Cargo:

– Dedicação integral

– Alta Habilidade Comercial e Comunicativa

– Capacidade de se superar e atingir metas

Oferece:

– Possibilidade de crescimento na empresa

– Salário do Sindicato

– Bônus Extras ao atingir metas de vendas

– Participação em treinamentos e capacitações oferecidos pela empresa

