Oportunidade Imperdível: Caixa lança campanha “Você no Azul” de renegociação de dívidas

“Desconto para pagamento à vista pode chegar até 90% do valor para contratos comerciais em atraso de pessoas físicas e empresas”.

A CAIXA lança nesta quarta-feira (9) a campanha Você no Azul para renegociação de dívidas de contratos comerciais em atraso. A ação, que será realizada até 31 de dezembro 2020, oferece condições especiais a clientes do banco para pagamento de dívidas em atraso e beneficia pessoas físicas e empresas.

A Você no Azul abrange 3 milhões de pessoas físicas e 359 mil empresas, sendo que mais da metade dos clientes possuem dívidas de até R$ 3 mil. O público alvo é composto por clientes que estejam com dívidas vencidas no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões. As condições variam con forme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para pagamento à vista podem chegar até a 90% do valor da dívida.

Aqueles que renegociarem seus contratos contam com o benefício da retirada do nome dos cadastros restritivos externos. “A campanha traz um alívio para os clientes que estão com dificuldade de pagamento”, r essalta o presidente do banco, Pedro Guimarães. “A CAIXA mais uma vez reafi rma o seu papel de ser o banco de todos os brasileiros e está perto de seus clientes, principalmente nos momentos difíceis”, completa.

Canais de atendimento:

Para renegociar a dívida não é preciso nem sair de casa. A CAIXA coloca à disposição de seus clientes diversos canais remotos. O cliente pode renegociar seu contrato pelo WhatsApp no número 0800 726 0104, opção 3; pelo telefone no número 0800 726 8068, opção 8, ou pelo site http://www.caixa.gov.br/negociar.

Além disso, uma novidade da campanha é que, além depoder contar com toda a rede de agências do banco, os clientes também enc ontram os benefícios da campanha Você no Azul nas unidades lotéricas para v alores até R$ 2 mil. Basta informar o CPF para pagar a dívida.

Quem preferir, pode solicitar atendimento pelas redes sociais do banco. As condições estão disponíveis também pelo Twitter (tw itter.com/caixa) e pelo Messenger do Facebook (facebook.com/caixa).

Caminhão Você no Azul:

A CAIXA coloca a campanha Você no Azul na estrada p ara o cliente contar com mais um canal de atendimento. Cinco caminhões perco rrerão todas as regiões do país durante a campanha.

As primeiras cidades visitadas, até a primeira quinzena de outubro, são:

CALENDÁRIO DE CAMINHÕES DATA CIDADES 15 a 18/09 Governador Valadares (MG) e São Luís (MA ) 21 a 25/09 Montes Claros (MG) e Belém (PA) 5 a 9/10 Pelotas (RS), Vitória (ES), Araçatuba (SP), Teresina (PI) e Palmas (TO) 13 a 16/10 Porto Alegre (RS), Campos dos Goytacazes (RJ), São José do Rio Preto (SP), Natal (RN) e Brasília (DF)

Assessoria de Imprensa da CAIXA – 3206-1056 / 4487 / 4489 / 1158 / 1166 / 4651/ 9645 – caixanoticias.caixa.gov.br | @caixa | imprensa@caixa.gov.br

(Visited 1 times, 1 visits today)