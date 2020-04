Oportunidade Imperdível: Vende-se bateria prime América series com pratos orion solo

Vende-se uma bateria semi nova prime, américa 2 completa, acompanha kit solo pro orion, em bronze, com ride 20″50cm, splash 10″, crash 16″ e hi hat 14″, três tons, caixa, surdo, bumbo, baquetas e pad para estudos e todas as ferragens. Para maiores informações, ligue agora através do Whats App: (84) 999096715.

(Visited 34 times, 34 visits today)

Solidariedade: Artesã de 93 anos fabrica máscaras para doar aos mais pobres Próximo presidente do TSE, Barroso admite adiar eleições