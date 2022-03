A Secretaria Municipal de Saúde do Assú (RN) está com um Processo Seletivo Simplificado aberto. As vagas são destinadas para contratação de profissionais com Ensino Superior em Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional.

A realização das inscrições iniciaram nesta quarta-feira, 16 de março, e vão até o dia 18. Para mais informações consultar o edital 001/2022, publicado no Diário Oficial do Município em 14 de março de 2022.