Oposição se reúne em clima de confraternização visando frente ampla em Guamaré para 2024

Nesta quinta-feira (22), o grupo politico de oposição se reuniu com amigos e apoiadores em clima de confraternização, visando uma frente ampla para as eleições de 2024.

O encontro politico foi realizado na comunidade de Lagoa Doce, zona rural do município de Guamaré, e contou com a presença dos ex-prefeitos de Guamaré Adriano Diógenes, e Mozaniel Rodrigues.

Fizeram também presente os vereadores Leandro Felix e Daniel do Sub, além de Márcio Range, irmão de Mozaniel, e filho de João Pedro Filho, do presidente da colônia de pescadores, Bel, amigos e apoiadores.

O principal ponto proposto nessa confraternização entre os amigos foi à criação de uma frente ampla visando as eleições municipais de 2024.

Novos encontros serão organizados e a tendência é que possam ocorrer no mínimo uma vez por mês a partir de janeiro de 2023.

Nota do Blog: Este canal de noticia local defende a democracia e a imparcialidade nas publicações do blog, abrindo espaço para todos, seja do governo ou oposição para manter nossa população informada.