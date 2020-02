Orla de Férias virou um espaço acolhedor para a família de Guamaré

Por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura de Guamaré realizou neste domingo (16), atividades do projeto Serviço de Convivência vai à Praia. A programação aconteceu durante o projeto Orla de Férias, na Orla de Aratuá.

O projeto foi desenvolvido pelos CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Criança Feliz, com atividades para as famílias que são acompanhadas nos respectivos serviços, aberto para a comunidade em geral.

Foram desenvolvidas diversas atividades para crianças e adolescentes de todas as faixas etárias e suas famílias, dentre elas: Oficina de Peteca, Vôlei com Bola Gigante e Cabo de Guerra, além do Circuito de Brincadeiras e Centopéia.

