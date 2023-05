Os filhos de Guamaré recebem o apoio da professora Elisângela

A suplente de vereadora Elisângela Padre, mulher guerreira, amiga, mãe e totalmente voltada aos projetos que ajudam a cidade de Guamaré a permanecer no rumo certo.

A PROFESSORA recebeu hoje em sua residência a visita do líder político HÉLIO DO POVO, e do vereador GUSTAVO SANTIAGO.

Esse encontro foi marcado por uma conversa promissora sobre família, futuro, educação e não poderíamos deixar de falar sobre política local.

O rumo da conversa resultou numa concordância em pensamentos que somente os filhos de Guamaré poderão contemplar, “deixamos a casa da professora Elisângela com a certeza que iremos avançar com uma aliança firme e determinada em prol do povo de Guamaré”. comentou Hélio.

Numa decisão certeira Elisângela confirmou seu apoio ao projeto dos filhos de Guamaré. A suplente de vereadora disse está convencida sobre o que é melhor para o município e para o povo, dessa maneira ela está totalmente inserida no projeto político de Hélio do povo e Gustavo Santiago.