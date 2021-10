“Os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos” Disse Arthur

Logo após a decisão da Justiça Eleitoral na noite desta quarta-feira (20), deferindo seu registro de candidatura a prefeito de Guamaré, pelo o PSB, Arthur se sente mais aliado e confiante que a verdade sempre prevalecerá.

O candidato tem sofrido desde o inicio da campanha uma série de ataques e acusações, mesmo assim, ele nunca perdeu a fé que era possível quando os planos de DEUS são maiores do que os nossos.

Em sua página no instagram ele publicou:

“A humildade sempre será o caminho do justo. Por isso, entendo que os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Com esse sentimento, vamos prosseguir com nossa campanha equilibrados e confiantes não no homem, mas em alguém mais poderoso, Deus. O temor sustentará nossos pés nos chão e nos levará não só a vitória, mas a um governo justo”. Comentou.