Ou vai ou racha: Tá perto de sair a fumaça BRANCA no grupo do MDB de Guamaré

Esta será a primeira reunião e talvez a última com os caciques do MDB de Guamaré, e as expectativas são de que nas próximas horas acabe o suspense.

O partido deve anunciar ainda hoje o candidato a prefeito e o vice da chapa que tem a maior bancada na Câmara Municipal.

Naturalmente o grupo político tem maiores chances de continuar no comando do Palácio Luiz Virgílio de Brito, mas só podemos saber de fato o resultado final na abertura das urnas.

Vou só alí tomar um cafezinho e volto já.