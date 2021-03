Ouvidoria do MPRN institui Ouvidoria das Mulheres

A Ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) instituiu a Ouvidoria das Mulheres.

A iniciativa consiste num canal especializado e exclusivo de recebimento, e encaminhamento às autoridades competentes, das demandas relacionadas à violência contra a mulher.

As mulheres que estiverem em alguma situação de violência, física, moral ou psicológica, ou qualquer pessoa que tiver o conhecimento de alguma mulher que esteja sofrendo esses tipos de abuso, poderão acessar os canais disponibilizados pela Ouvidoria da mulher e denunciar.

As manifestações poderão ser realizadas por meio do e-mail ouvidoriadasmulheres@mprn.mp.br, pelo telefone (84) 99972-1458 ou ainda, a partir de formulário eletrônico a ser preenchido no site do MPRN, na área da Ouvidoria, acessando o link http://bit.do/ouvmprn.

A iniciativa pretende ainda promover a integração com instituições envolvidas na prevenção e no combate da violência contra a mulher, e que viabilizem o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela própria Ouvidoria das Mulheres e pelo MPRN.

Para o promotor de Justiça e ouvidor do MPRN, Rodrigo Pessoa de Morais, “trata-se de mais uma ferramenta importante para combater o mal da violência contra a mulher. Ampliando o acesso às redes de apoio à mulher vítima de violência combateremos esse problema de forma cada vez mais eficaz”. Fonte: MPRN

